

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun edindiği bilgiye göre; HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tahliyesine yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine Batman Havaalanı'nda gözaltına alındı.







Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesine savcılığın itirazda bulunmasının ardından itirazı değerlendiren üst mahkeme Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.







Batman Havalimanı'nda gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü.







kaynak:habertürk