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hdp'li milletvekili ayşe acar gözaltına alındı

HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ AYŞE ACAR GÖZALTINA ALINDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında saat 09.00 sıralarında Batman'daki evinden gözaltına alarak adliyeye götürüldü.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı(7/10)9



Batman Cumhuriyet Bşasavcılığının hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. HDP'nin diğer Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, hakkında yürütülen toplantı ve gösteri yasasına muhalefet soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye götürüldüğünü söyledi.


 


 


 


kaynak:sabah








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