HDP'Lİ KONCA'NIN YARGILANMASINA BAŞLANDI
Tutuklu bulunan HDP'li Besime Konca'nın yargılanmasına başlandı. Konca'nın tahliye talebi reddedilirken, dava ertelendi
‘Silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘terör örgütü' propagandası yaptığı iddiasıyla 14 Aralık 2016 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Kandıra Cezaevi'nde bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın ilk duruşması Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Konca'nın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı. Tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.
kaynak:habertürk
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