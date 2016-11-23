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HDP'Lİ KAÇAK VEKİLE 'MÜEBBET' İSTEMİ


HDP'Lİ KAÇAK VEKİLE 'MÜEBBET' İSTEMİ
Tarih : 23 Kasım 2016, 12:24
Puan Ver : Hdp'li Kaçak Vekile 'müebbet' İstemi(7/10)9


Anayasa'da yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde davaların açılmasına devam ediliyor.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Öztürk hakkında 1 Eylül 2015'te Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist Sıdıka Yıldız'ın cenazesine katılarak tabutunu taşıması, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen eylem ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesine tepki amaçlı 15 Şubat'ta düzenlenen gösteride sarf ettiği sözler, 21 Şubat'ta Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Sömer'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı soruşturmaları tamamladı.



Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Terör örgütü PKK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hdp  Li  Kaçak  Vekile    Müebbet    İstemi    haber

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