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HDP'Lİ İL BAŞKANININ EŞİ, FETÖ'DEN TUTUKLANDI!


HDP'li il başkanının eşi, FETÖ'den tutuklandı!
Tarih : 09 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Hdp'li İl Başkanının Eşi, Fetö'den Tutuklandı!(8/10)4

HDP İl Başkanı'nın eşi FETÖ'den tutuklandı.

BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'ye yönelik 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, örgüte finans sağladıkları ve 'ByLock' programını kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınmıştı.

HDP İL BAŞKANI'NIN EŞİ DE FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Adliyeye çıkartılan 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ ile birlikte 2 kişi ise tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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