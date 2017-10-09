HDP'Lİ İL BAŞKANININ EŞİ, FETÖ'DEN TUTUKLANDI!
HDP İl Başkanı'nın eşi FETÖ'den tutuklandı.
BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'ye yönelik 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, örgüte finans sağladıkları ve 'ByLock' programını kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınmıştı.
HDP İL BAŞKANI'NIN EŞİ DE FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Adliyeye çıkartılan 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ ile birlikte 2 kişi ise tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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