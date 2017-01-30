Hdp'li İki Vekil Hakkında Yakalama Kararı!
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hdp'li iki vekil hakkında yakalama kararı!

HDP'Lİ İKİ VEKİL HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 17:26
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.








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