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HDP'Lİ İDRİS BALUKEN TUTUKLANDI, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TUTUKLAMA TALEBİ


HDP'Lİ İDRİS BALUKEN TUTUKLANDI, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TUTUKLAMA TALEBİ
Tarih : 04 Kasım 2016, 15:14
Puan Ver : Hdp'li İdris Baluken Tutuklandı, Selahattin Demirtaş'a Tutuklama Talebi(7/10)6


Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 12 HDP'li milletvekili dün gözaltına alındı. Operasyonun Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Savcılıklarının yürüttüğü terör soruşturmaları kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken tutuklandı. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım ve Selma Irmak için de tutuklama istendi. HDP milletvekili Ziya Pir ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Diyarbakır milletvekilleri İdris Baluken, Nursel Aydoğan, Ziya Pir, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün yurtdışında olduğunun tespit edildiği, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile ilgili sürecin devam ettiği açıklandı. HDP milletvekili İmam Taşçıer, twitter'dan paylaştığı mesajda Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındığını duyurdu.








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