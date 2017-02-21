HDP'Lİ İDRİS BALUKEN GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
kaynak:yenişafak
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