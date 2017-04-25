HDP'Lİ FELEKNAS UCA GÖZALTINA ALINDI
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, tutuksuz yargılanacak
Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında çıkarılan "zorla getirilme" kararı uyarınca gözaltına alındı
kaynak:habertürk
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