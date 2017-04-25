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hdp'li feleknas uca gözaltına alındı

HDP'Lİ FELEKNAS UCA GÖZALTINA ALINDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, tutuksuz yargılanacak

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:53
Puan Ver : Hdp'li Feleknas Uca Gözaltına Alındı(5/10)3


Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında çıkarılan "zorla getirilme" kararı uyarınca gözaltına alındı



 



kaynak:habertürk








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