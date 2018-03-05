HDP'Lİ ESKİ VEKİLİN AFRİN YALANI ORTAYA ÇIKTI
Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın DEAŞ ve El Kaide'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te İdlib'de çekildiği belirlendi.
Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın DEAŞ ve El Kaide'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te İdlib'de çekildiği ortaya çıktı.
GERÇEKLE İLGİSİ YOK
Terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.
Afrin yalanlarında Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör yandaşları, bu sefer de Batı Şerialı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.
"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana" yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.
Kaynak: haberinburada
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