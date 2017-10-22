HDP'Lİ BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN ÇIKIŞI: HABER ALAMIYORUZ!
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Uzun süredir Öcalan'dan haberimiz yok. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamanın bizler tarafından tatmin edici hiçbir tarafı yok" dedi.
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Şırnak İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'nde konuştu.
TERÖRİSTBAŞININ ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ DEĞERLENDİRDİ
HDP İstanbul Milletvekili Buldan, kongrede yaptığı konuşmada, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken PKK elebaşı Öcalan'ın öldüğüne dair son günlerde, sosyal medyada yer alan paylaşımlara değindi. Bu paylaşımları yakından takip ettiklerini söyleyen Buldan, şöyle konuştu:
"UZUN SÜREDİR ÖCALAN'DAN HABERİMİZ YOK"
Sosyal medyadaki paylaşımların, çok masumane bir paylaşım olmadığını özellikle belirtmek isterim. Uzun süredir aslında Öcalan'dan haberimiz yok. Öcalan ile en son görüşme yapan bir heyet üyesi olarak 5 Nisan 2015 tarihinde yanına giden, onunla görüşen İmralı heyeti üyesi olarak bizden sonra 11 Eylül 2016 tarihinde kardeşi Mehmet Öcalan'ın yaptığı görüşmeden sonra yaklaşık 1 yıldan fazladır hiçbir şekilde haber alınmıyor.
"BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASINI TATMİN EDİCİ BULMADIK"
Şunu özellikle belirtmek isterim ki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklama, yani Öcalan'ın yaşamını yitirdiğine dair haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklamanın bizler tarafından tatmin edici hiçbir tarafı yoktur.
Kaynak: haberinburada
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