

Van Emniyet Müdürünün yakasını tutarak küfrettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Van Milletvekili Botan'ın, 17 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.







Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.







Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın 6 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Azad Bilal Günay için kurulan taziye çadırında, ilçe emniyet müdürü ve görevli emniyet mensuplarına yönelik sözleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.







İddianamede, Botan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Terör örgütü adına suç işlemek" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.







"Emniyet müdürünün yakasını tutarak hakaret etti"







Van'ın Erciş ilçesinde kurulan taziye çadırının giriş kısmına öldürülen teröristin posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların asıldığının bildirildiği iddianamede, bu durumdan haberdar olan Erciş Emniyet Müdürü ile diğer kolluk görevlilerinin duruma müdahale etmek amacıyla taziye evine gittiği anımsatıldı.







Botan'ın, afişlerin kaldırılması için taziye sahibiyle konuşmaya çalışan emniyet müdürünün yakasından tutarak hakaret ettiğine yer verilen iddianamede, gruba orantılı şekilde müdahale edildiği sırada şüphelinin emniyet müdürü ve kolluk kuvvetlerine küfrettiği kaydedildi.







İddianamede, Botan'ın hakaret eylemini aleni yerde gerçekleştirdiği vurgulanarak, "Şüpheli, terör örgütünü desteklediğini belli edecek ve örgüte üye olmayı teşvik edecek şekilde, ölen Azad Bilal Günay isimli terörist için açılan, terör örgütü liderinin ve ölen teröristin resminin bulunduğu afiş ile örgütün sözde bayrağının asılı olduğu taziye evinin ön tarafında herkesin görebileceği halde teröristin örgütün sözde bayrağının önünde çekilmiş fotoğrafını yakasına takmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmıştır." denildi.







İddianamede, şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmediği vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.







kaynak:trthaber