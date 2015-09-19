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HDP'li başkan tutuklandı

HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Muş'ta düzenlenen terör örgütü operasyonu kapsamında, HDP Varto Eş Başkanı Halide Aktay'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Tarih : 19 Eylül 2015, 09:36
Puan Ver : Hdp'li Başkan Tutuklandı(8/10)10


Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Halide Aktay ve eşi Ali Doğan Aktay ile Murat Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


 


Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçundan tutuklandı.








Etiketler: Hdp  Li  Başkan  Tutuklandı    haber

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