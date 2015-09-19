HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI
Muş'ta düzenlenen terör örgütü operasyonu kapsamında, HDP Varto Eş Başkanı Halide Aktay'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Halide Aktay ve eşi Ali Doğan Aktay ile Murat Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek" suçundan tutuklandı.
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