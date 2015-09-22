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HDP'Lİ BAKANLAR İSTİFA ETTİ


HDP'Lİ BAKANLAR İSTİFA ETTİ
Tarih : 22 Eylül 2015, 17:05
Puan Ver : Hdp'li Bakanlar İstifa Etti(8/10)5


Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan Bakanlar Kurulu üyeliğinden istifalarını Başbakan Davutoğlu'na sunmuşlardır. Başbakan  Davutoğlu, istifaları kabul etmiştir. Başbakan Davutoğlu, anayasal zorunluluk gereği oluşturulan seçim hükümetinde yer almaları sebebiyle teşekkür etmiş ve hükümete katılmak kadar ayrılmanın da kendi kararları olduğunu ifade etmiştir. İlgili bakanlıklar için en kısa sürede yeni görevlendirmeler yapılacaktır."  ifadeleri kullanıldı.








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