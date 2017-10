Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde risk oluşturdukları belirtilen kayaların yıkılması ile ilgili tartışmalar sürerken, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yıkımı protesto emek için kendini bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik eylem başlattı.

"VALİLİK DİNAMİT YOK DESEDE HALK SESLER DUYUYOR"

Yaptığı eylemin nedenini anlatan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, şöyle konuştu:

"Ben dinamitleme görüntülerini sosyal medyada gördüğümde hakikaten inanmadım. Görüntüleri izlediğimde aklıma DEAŞ'ın Suriye'nin Palmira ve Taliban'ın Buda heykellerini bombalama görünütleri geldi. Sonra araştırdım görüntüler Hasankeyfe ait çıktı. Valilik, ne kadar 'dinamit kullanılmıyor' diyorsa da, halk her gün patlama olduğunu söylüyor.

"HACCA GİDECEKTİM, BIRAKIP BURAYA GELDİM"

O dinamitler yüreğimde patlıyor. Bir insanın kabul edebileceği bir şey değil. Vicdanız beni buraya sevk ettik. Parti ya da başkaları beni buraya göndermedi. Hacca gitme hazırlıklarını bıraktım ve buraya geldim. Hac yerinde duruyor ama Hasankeyf katlediliyor. Bunlar yapılırken ben başka şeylerin peşine düşemem dedim. Şu anda vicdanım beni buraya zincirledi. Henüz eylemimin ne kadar süreceği ile ilgili bir hesap yapmadım. Her gün, her ay, her hafta buradan geçiyorum.

MHP'DEN DE YARDIM İSTEDİ

Hasankeyf bize analık yaptı. Şimdi çığlık atıyor. Sorun çözülene kadar eylemimi sürdürmek istiyorum. İsterim ki buna AKP, CHP, MHP ve Hüda-Par'lı'lar da bu sorunun çözümü için destek versin. Hasankeyf hepimizin ortak mirasıdır, dünyanın ortak mirasıdır."

Kaynak: haberinburada