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hdp'li 2 milletvekilinin zorla getirmesi kararı

HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNİN ZORLA GETİRMESİ KARARI

Vanda 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında 'zorla getirme' kararı verdi.

Tarih : 01 Aralık 2016, 15:09
Puan Ver : Hdp'li 2 Milletvekilinin Zorla Getirmesi Kararı(5/10)5


Van'da çeşitli tarihlerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', ‘Terör örgütü propagandası yapmak', ‘Suç işlemeye alenen tahrik' ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla dava açılan HDP'li Van Milletvekilleri Levgin Botan ve Adem Geveri'nin yargılanmasına başlandı. Van'da 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına sanık milletvekilleri katılmazken, sanık avukatları Murat Timur ve Barış Oflas hazır bulundu. Geveri'nin avukatı Murat Timur, dokunulmazlıkların kaldırılması ardından müvekkilleriyle ilgili dosyaların adliyelere gönderildiğini söyledi. Avukat Timur, suç tarihine bakıldığında, yöneltilen suçlamaların dokunulmazlıkların kaldırılmasından önceki dönemlere ait olduğunu belirterek, şöyle dedi;



“Bu nedenle bu suçlar, kaldırılan dokunulmazlıklarla ilgili değildir. Ayrıca dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili müvekkilimin Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusu vardır. Bu nedenle savunma alınması için Anayasa Mahkemesinin kararının beklenmesi gerekiyor.”



Botan'ın avukatı Oflas da dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda müvekkilinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğunu, aynı zamanda HDP'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdığını söyledi. Müvekkillerinin savunmasının alınması için söz konusu unsurların ‘Bekletici neden' olarak değerlendirilmesini isteyen avukatlar, çıkacak kararların beklenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini reddederek sanıkların sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



 



kaynak:sözcü








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