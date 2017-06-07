HDP'DEN KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ İÇİN AÇIKLAMA
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 9 Haziran Cuma günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini bildirdi
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 50'nin üzerinde bir "hayır" oyu olduğunu söyledi.
Bu tabloyu değerlendirdiklerinde önlerinde büyük bir sorumluluğun olduğunu gördüklerini ve bunu "demokrasi cephesi", "demokrasi için güç birliği" olarak ifade ettiklerini belirten Kemalbay, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bu yönde mesajlar verdiğini aktardı. Kemalbay, HDP olarak bu konuda bir "yol haritası" üzerinde çalıştıklarını, ramazan ayının bitiminden sonra bunu somutlaştıracaklarını ve açıklayacaklarını belirtti.
kaynak:habertürk
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