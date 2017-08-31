HDP'DEN İSTANBUL DAHİL 6 BÜYÜK İLDE MİTİNG KARARI!
HDP, düzenlenen toplantıların ardından "Demokrasi Mücadele Planı" kapsamında 6 büyük kentte miting yapacak. İlk miting 10 Eylül'de İstanbul'da olacak. Mitinglerden sonra da şölen serisi başlayacak.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta başından bu yana düzenlediği Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının ardından 10 Eylül'de İstanbul'dan başlamak üzere 6 büyük miting yapma kararı aldı.
MİTİNGLER İZMİR'DE BİTECEK
Program, 17 Eylül Diyarbakır, 20 Eylül Van, 24 Eylül Adana, 30 Eylül Mersin ve 14 Ekim'de İzmir'de düzenlenen mitinglerle devam edecek.
MİTİNGLERDEN SONRA ŞÖLENLER DÜZENLENECEK
Ayrıca parti, halk şölenleri düzenleyecek. Şölenler Ekim ayı içerisinde Ankara, Adıyaman, Malatya, Antep, Hatay, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Ayrıca Antalya, Bursa, Adana ve Kocaeli'de ise 7-15 Ekim tarihleri arasında sempozyumlar gerçekleştirilecek
Kaynak: haberinburada
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