HDP'DEN EREN BÜLBÜL'ÜN ŞEHİT EDİLMESİNE KINAMA!
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayımladı.
"SORUMLULUĞU BULUNANLARI KINIYORUZ!"
HDP'li Kemalbay, "15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz" dedi.
"AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
Kemalbay'ın başsağlığı mesajı şöyle:
Trabzon'un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz. Eren Bülbül'e rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Barışı ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz. 'Ölüm' ve 'çocuk' sözcüklerinin yan yana durmayacağı günler için çabalarımızı sürdüreceğiz.
Kaynak: haberinburada
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