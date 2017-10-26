İyi Partiyle ilgili açıklama yapan Süreyya Önder, "Demokratik bir gelecek için nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair emare yok." derken, Sırrı Sakık ise "Önce onların İyi'leşmesi lazım" " dedi.

TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'ye ilişkin, "Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok." dedi.

"DEMOKRATİK BİR GELECEK İÇİN EMARE YOK"

Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'yi değerlendirmesi istenen Önder, bir siyasi parti demokratik zeminde mücadele etmek istemişse önce ilkesel olarak "hayırlı olsun" diyeceklerini ifade etti.

Önder, "Sonra programına bakarız. Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok. Programlarında da bunlara dair bir ipucu yok. Bu ülkenin sağcı partiler sıkalasına bir tane daha eklendi. Umarız ki barışa ve demokratikleşmeye dönük geleneksel bu sağ riyakarlığı ters düz edecek bir çıkış gösterebilirler." değerlendirmesini yaptı.

SAKIK'DAN DA YORUM GELDİ: ÖNCE ONLARIN İYİ'LEŞMESİ LAZIM

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyi Parti" tekçi, milliyetçi yaşlı kurtlarla yeni bir parti-söylem olacak mı? Popüler kurucuların geçmişi malum, önce onların İyi'leşmesi lazım" diye yazdı..

Kaynak: haberinburada