HDP'DEN AKŞENER'İN PARTİSİ İÇİN İLK YORUM: ÖNCE KENDİLERİNİN İYİLEŞMESİ LAZIM
İyi Partiyle ilgili açıklama yapan Süreyya Önder, "Demokratik bir gelecek için nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair emare yok." derken, Sırrı Sakık ise "Önce onların İyi'leşmesi lazım" " dedi.
TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'ye ilişkin, "Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok." dedi.
"DEMOKRATİK BİR GELECEK İÇİN EMARE YOK"
Meral Akşener'in başkanlığında kurulan İyi Parti'yi değerlendirmesi istenen Önder, bir siyasi parti demokratik zeminde mücadele etmek istemişse önce ilkesel olarak "hayırlı olsun" diyeceklerini ifade etti.
Önder, "Sonra programına bakarız. Programına baktığımızda, Türkiye'de geleneksel sağ çapağın ve tutukluğun bütün izleri var. Demokratik bir gelecek için henüz nasıl bir pratik sergileyeceklerine dair bir emare yok. Programlarında da bunlara dair bir ipucu yok. Bu ülkenin sağcı partiler sıkalasına bir tane daha eklendi. Umarız ki barışa ve demokratikleşmeye dönük geleneksel bu sağ riyakarlığı ters düz edecek bir çıkış gösterebilirler." değerlendirmesini yaptı.
SAKIK'DAN DA YORUM GELDİ: ÖNCE ONLARIN İYİ'LEŞMESİ LAZIM
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyi Parti" tekçi, milliyetçi yaşlı kurtlarla yeni bir parti-söylem olacak mı? Popüler kurucuların geçmişi malum, önce onların İyi'leşmesi lazım" diye yazdı..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar