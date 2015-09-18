

" Türkiye 7 Haziran öncesinden çok daha ağırlaşan ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarda 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçime gidiyor.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP , 7 Haziran'da almış olduğu seçim yenilgisinin ardından sömürülen ve ezilen halk kesimlerine karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmıştır.







Başkanlık hayalleri yıkılmış, tek başına hükümet kuracak çoğunluk bile elde edilememiştir. İşte bu yenilginin faturası başta Kürt ve Türk olmak üzere, bütün milliyetlerden sömürülen ve ezilen halk kitlelerine kesilmektedir.







Ülke genelinde fiili OHAL ve sıkıyönetim politikaları uygulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, özellikle bölgede Kürt halkına yönelik sindirme ve baskı politikalarını devreye sokmuştur. Cizre başta olmak üzere birçok Kürt kentinde yaşanan saldırılar bunun en açık göstergesidir.







İşçi sınıfı ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin en küçük bir hak talebi bile karşılanmadığı gibi, koşullar daha da ağırlaşmıştır.







Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin hedefi bu koşullarda gidilecek bir erken seçimden en azından tek parti hükümeti kuracak bir çoğunlukla çıkmak ve fiili başkanlık konumu edinmektir. Açıktır ki, “Tek Adam ve Tek Parti Diktatörlüğü” özleminden vazgeçilmemiştir.