HDP VE DBP'NİN, NÖBET ÇADIRINA POLİS BASKINI !
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hakkari il örgütlerinin gerçekleştirdikleri 'Darbeye hayır, demokrasi hemen' nöbet eyleminin yapıldığı belediye binası önündeki çadıra polis baskın düzenledi.
Hakkari'de HDP ve DBP tarafından darbeye karşı 'Darbeye hayır demokrasi hemen' nöbet eylemi akşak saatlerinde belediye binası önündeki kurulan çadırda başladı.
HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Belediye Eş Başkanı Fatma Yıldız, HDP, DBP ve bazı STK temsilcilerinin katıldığı nöbet eylenin yapıldığı çadıra polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında üzerinde 'Barışa sahip çıkıyorum, darbeye direniyorum', 'Emeğime sahip çıkıyorum, darbeye direniyorum', 'Tecride hayır, çözüm imralı'da' yazılarının bulunduğu dovizlere de el konuldu. İncelemelerin ardından da dövizler parti yetkililerine teslim etti.
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