HDP VE DBP'Lİ ESKİ BAŞKANLAR TUTUKLANDI
Tunceli'de HDP ve DBP eski başkanları tutuklandı.
Tunceli'de Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski İl Başkanı Ergin Doğru ile HDP Ovacık İlçe eski Başkanı Haşim Özdemir, önceki gün gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Doğru, “Örgüt üyeliği” suçlaması, Özdemir ise, hakkında Yargıtay tarafından onanan adli cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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