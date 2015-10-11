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hdp ve chp saldırıyı kınamak için sıhhiye'de toplandı

HDP VE CHP SALDIRIYI KINAMAK İÇİN SIHHİYE'DE TOPLANDI

95 kişinin hayatına, 246 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı HDP ve CHP'liler Sıhhiye'de toplanarak protesto etti.

Tarih : 11 Ekim 2015, 12:48
Puan Ver : Hdp Ve Chp Saldırıyı Kınamak İçin Sıhhiye'de Toplandı(0/10)


Ankara'da dün gerçekleşen 95 kişinin öldüğü bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Sıhhiye Meydanı'nda toplu anma ve uğurlama töreni düzenleniyor.



POLİSLE TARTIŞTILAR



Ankara TCDD garı önünde, saldırının gerçekleştiği yere karanfiller bırakılması planlanırken polis alana girişe izin vermedi. Bunun üzerine anmaya gelenlerle ile polis arasında tartışmalar çıktı.








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