HDP VE CHP SALDIRIYI KINAMAK İÇİN SIHHİYE'DE TOPLANDI
95 kişinin hayatına, 246 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı HDP ve CHP'liler Sıhhiye'de toplanarak protesto etti.
Ankara'da dün gerçekleşen 95 kişinin öldüğü bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Sıhhiye Meydanı'nda toplu anma ve uğurlama töreni düzenleniyor.
POLİSLE TARTIŞTILAR
Ankara TCDD garı önünde, saldırının gerçekleştiği yere karanfiller bırakılması planlanırken polis alana girişe izin vermedi. Bunun üzerine anmaya gelenlerle ile polis arasında tartışmalar çıktı.
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