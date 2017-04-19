Hdp, referandumun iptali için YSK'ya başvurduANKARA'da Halkların Demokratik Partisi (HDP), referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.



Hdp, referandumun iptali için YSK'ya başvurdu







ANKARA'da Halkların Demokratik Partisi (HDP), referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.







Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, beraberinde milletvekilleri Mithat Sancar, İmam Taşçıer, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan ve Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Burada YSK'ya referandum sonuçlarının iptali başvurusunda bulunan HDP'liler çıkışta açıklamalarda bulundu.







kaynak:haberler