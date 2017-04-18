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hdp milletvekili taşdemir hakkında 'yakalama' kararı

HDP MİLLETVEKİLİ TAŞDEMİR HAKKINDA 'YAKALAMA' KARARI

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararı doğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 17:23
Puan Ver : Hdp Milletvekili Taşdemir Hakkında 'yakalama' Kararı(8/10)5


HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararıdoğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.



Milletvekili Taşdemir, başka bir duruşmayı takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesine geldi.



Burada Taşdemir, hakkındaki "yakalama" kararı nedeniyle ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.



Taşdemir'in ifade işlemleri sürüyor.



 



kaynak:sabah








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