HDP MİLLETVEKİLİ TAŞDEMİR HAKKINDA 'YAKALAMA' KARARI
HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararı doğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararıdoğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
Milletvekili Taşdemir, başka bir duruşmayı takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesine geldi.
Burada Taşdemir, hakkındaki "yakalama" kararı nedeniyle ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
Taşdemir'in ifade işlemleri sürüyor.
kaynak:sabah
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