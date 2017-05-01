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hdp milletvekili ibrahim ayhan gözaltına alındı

HDP MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYHAN GÖZALTINA ALINDI

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, hakkında yürütülen biri terör olmak üzere 2 soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 13:04
Puan Ver : Hdp Milletvekili İbrahim Ayhan Gözaltına Alındı(6/10)8


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ayhan, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.



Emniyete götürülen Ayhan'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı öğrenildi.



Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak", Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesince de Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009'da yönetimdeki "defter kaydında usulsüzlük" suçundan açılan davada yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hdp  Milletvekili  İbrahim  Ayhan  Gözaltına  Alındı    haber

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