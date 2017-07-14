HDP MİLETVEKİLİ ABDULLAH ZEYDAN'A DA 8 YIL HAPİS CEZASI
HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a da 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
CEZALANDIRILMASI VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI UYGUN GÖRÜLDÜ
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu Zeydan'ın avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Zeydan'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.
AVUKATLARININ SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ
Sanık avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunma yapmak için süre talebini değerlendiren mahkeme, mütalaanın verildiği tarihin üzerinden 2 ay geçtiğini anımsatarak, talebin reddine karar verdi. Mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
HDP BAŞKANVEKİLİ DEMİREL DE 7.5 YILA ÇARPTIRILMIŞTI
HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in de tutuklu yargılandığı davada 'örgüt üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: haberinburada
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