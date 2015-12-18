

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve DTK Eş Genel Başkanları Selma Irmak ile Hatip Dicle tarafından, bölgede son yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenlendi. DTK binasında düzenlenen toplantıya, HDP milletvekilleri ile partililer de katıldı. Burada konuşan Demirtaş, tartışılacak açıklamalarda bulundu. HDP'nin hem parti programında hem de parti beyannamesinde Türkiye'deki yönetim modelinin ne olacağını açıkça ifade ettiğini belirterek, bunun özerklik ile öz yönetim olduğunu kaydetti.



Partisinin Kürt halkının yanında olduğunu anlatan Demirtaş, “Putin'e bir iki gün meydan okuyup sonra süt dönmüş kediye dönen Başbakan ve Cumhurbaşkanı Musul'a asker gönderdikten sonra dünyaya meydan okudu. Arkasından askerleri geri çektiler. İsrail'e meydan okuyup dün gece 20 milyon dolara değerli pazarladılar. Cizre'de 20 PKK'lı var diye 6 general 36 albay ve 10 bin asker ile oraya operasyon yapmak mı kahramanlıktır. Temizlik anlayışı bu mudur? Operasyon yapılan her yerde panik değil coşku havası hakimdir. Zaten o insanlar daha ilk günden kazandıklarından emindirler. Kendi topraklarında insan gibi yaşamak istiyorlar” dedi