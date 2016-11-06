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hdp, meclis çalışmalarını durdu

HDP, MECLİS ÇALIŞMALARINI DURDU

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik." dedi. HDP, komisyonlara ve Genel Kurul'a da katılmayacak.

Tarih : 06 Kasım 2016, 12:29
Puan Ver : Hdp, Meclis Çalışmalarını Durdu(7/10)7


HDP, Meclis Çalışmalarını Durdu



HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin tutuklanmasından sonra 2 günden bu yana Diyarbakır'da toplantı yapan HDP Meclis Grubu ve MYK aldığı kararları açıkladı. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik." dedi.



"YASAMA ÇALIŞMALARINI DURDURDUK"



HDP adına açıklamayı Ayhan Bilgen yaptı. Bilgen'in konuşmasından satır başları şöyle:



- Kayyum Cumhuriyeti karşısında mücadeleyi birlikte konuşacağız. Asla geri adım atmayacağız.

- Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik.

- Komisyonlara ve Genel Kurul'a da katılmayacağız. Bizim bu kararımızın Türkiye için, dünya için fark edip etmediğini görmek istiyoruz. Çok net bir açıklama yaptık. Bunun gereğini yapacağız.



"TÜM STK'LARA ÇAĞRI YAPIYORUZ..."



- Türkiye'ye sunulan tek adam yönetimi faşizm demektir.

- Tüm STK'lara çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın tehditlerine boyun eğmeyin.



"BUNDAN SONRA HALKLA KARAR VERECEĞİZ"








Etiketler: Hdp  Meclis  Çalışmalarını  Durdu    haber

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