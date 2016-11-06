HDP, MECLİS ÇALIŞMALARINI DURDU
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik." dedi. HDP, komisyonlara ve Genel Kurul'a da katılmayacak.
HDP, Meclis Çalışmalarını Durdu
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin tutuklanmasından sonra 2 günden bu yana Diyarbakır'da toplantı yapan HDP Meclis Grubu ve MYK aldığı kararları açıkladı. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik." dedi.
"YASAMA ÇALIŞMALARINI DURDURDUK"
HDP adına açıklamayı Ayhan Bilgen yaptı. Bilgen'in konuşmasından satır başları şöyle:
- Kayyum Cumhuriyeti karşısında mücadeleyi birlikte konuşacağız. Asla geri adım atmayacağız.
- Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik.
- Komisyonlara ve Genel Kurul'a da katılmayacağız. Bizim bu kararımızın Türkiye için, dünya için fark edip etmediğini görmek istiyoruz. Çok net bir açıklama yaptık. Bunun gereğini yapacağız.
"TÜM STK'LARA ÇAĞRI YAPIYORUZ..."
- Türkiye'ye sunulan tek adam yönetimi faşizm demektir.
- Tüm STK'lara çağrı yapıyoruz; Erdoğan'ın tehditlerine boyun eğmeyin.
"BUNDAN SONRA HALKLA KARAR VERECEĞİZ"
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