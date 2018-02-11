

HDP 3. Olağan Kongresi'nde konuşan eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, skandal açıklamalar yaptı. Kemalbay, Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.



AFRİN OPERASYONUNU ELEŞTİRDİ



İşte Kemalbay'ın sözleri:



Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye'de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı.







Kongrede, tutuklu isimler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da mesajları okundu.







SIRRI SÜREYYA TERÖRİST BAŞINA SELAM GÖNDERDİ



Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, önergeyle "divan eş başkanlığına" Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder seçildi.







HDP'nin tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Önder, "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz." dedi.



"Buradan, Sayın Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." ifadelerini kullanan Önder, kongreye katılmak için salonda ve dışarıda bulunanların sayısının 32 bine ulaştığını öne sürdü.



























Kaynak: haberinburada



