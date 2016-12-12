HDP İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK OPERASYON
İstanbul'da HDP İl ve İlçe yöneticilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da HDP İl ve İlçe yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP il başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde HDP'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
kaynak:sabah
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