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hdp eski ilçe başkanı pkk'dan tutuklandı

HDP ESKİ İLÇE BAŞKANI PKK'DAN TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP eski ilçe başkanı 49 yaşındaki Fahrettin Kiraz tutuklandı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 17:11
Puan Ver : Hdp Eski İlçe Başkanı Pkk'dan Tutuklandı(7/10)8


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, HDP Alanya eski İlçe Başkanı Fahrettin Kiraz, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin Kiraz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



 



kaynak:sabah








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