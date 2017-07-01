HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ HAKKINDA FEZLEKE
Selahattin Demirtaş hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından fezleke hazırlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, 15 Ağustos 2016'da merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Belediyesi önünde Demirtaş'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında DBP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amaçlı basın açıklaması yaptığı anımsatıldı.
Fezlekede, Demirtaş'ın görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verildi.
kaynak:habertürk
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