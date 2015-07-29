

Demirtaş, gazetecilerin fezleke sorusu üzerine, "550 milletvekili hep birlikte dokunulmazlıklarımızı kaldıralım. Biz zaten bunu istiyoruz. Başta Davutoğlu



olmak üzere hep beraber bunu yapalım" yanıtını verdi. Demirtaş şunları söyledi:







Arkadaşlarımız dün hazırladılar bugün herhalde verirler. Dokunulmazlık konusundaki tavrımız belli. Yurttaştan başka neden dokunulmazlığımız olsun ki. Hırsızlık mı yolsuzluk mu yaptık derhal yargılanmalıyız. Biz dokunulmazlık zırhını istemiyoruz.



550 milletvekili tıpış tıpış gidelim dokunulmazlığı kaldıralım. Bakın yargı da onların emrinde biz buna rağmen yargılanmaktan korkmuyoruz.







Demirtaş, hakkında hazırlanan fezleke konusunda ise "Hayırlısı olsun" dedi.