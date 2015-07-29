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HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ HAKKINDA FEZLEKE


HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ HAKKINDA FEZLEKE
Tarih : 29 Temmuz 2015, 16:26
Puan Ver : Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke(10/10)8


Demirtaş, gazetecilerin fezleke sorusu üzerine, "550 milletvekili hep birlikte dokunulmazlıklarımızı kaldıralım. Biz zaten bunu istiyoruz. Başta Davutoğlu

olmak üzere hep beraber bunu yapalım" yanıtını verdi. Demirtaş şunları söyledi:



Arkadaşlarımız dün hazırladılar bugün herhalde verirler. Dokunulmazlık konusundaki tavrımız belli. Yurttaştan başka neden dokunulmazlığımız olsun ki. Hırsızlık mı yolsuzluk mu yaptık derhal yargılanmalıyız. Biz dokunulmazlık zırhını istemiyoruz.

550 milletvekili tıpış tıpış gidelim dokunulmazlığı kaldıralım. Bakın yargı da onların emrinde biz buna rağmen yargılanmaktan korkmuyoruz.



Demirtaş, hakkında hazırlanan fezleke konusunda ise "Hayırlısı olsun" dedi.








Etiketler: Hdp    Genel  Başkanı  Demirtaş  Hakkında  Fezleke    haber

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