

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından yaklaşık 6 gün önce Tokat merkezli 15 ilde eş zamanlı terör örgütü PKK ve sözde gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ankara'da evinde gözaltına alınarak Tokat'a getirilen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs ile birlikte 8 kişi gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, HDP Tokat İl Eşbaşkanı Kadir Akkaya, HDP Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş ile birlikte N.Ş., E.Ç., M.V.Y. 'terör örgütüne üye' ve 'terör örgütüne elaman temin etmek' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.U. ve T.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.