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HDP BİNASINDAN POLİSE TAŞ ATILINCA ORTALIK KARIŞTI!


HDP BİNASINDAN POLİSE TAŞ ATILINCA ORTALIK KARIŞTI!
Tarih : 10 Eylül 2015, 10:48
Puan Ver : Hdp Binasından Polise Taş Atılınca Ortalık Karıştı!(9/10)7


Darıca Osmangazi mahallesi Lokman Hekim caddesi akşam saatlerinde başlayan gerginlik polisin erken davranmasıyla büyümeden önlendi. Edinilen bilgiye göre iki gündür HDP Darıca İlçe Örgütü binasında ellerinde sopalarla nöbet tutan kişiler, bina çevresinde bulunan ve binanın güvenliğini sağlayan polis ekiplerine taş atmaya başladılar. Durumu haber alan ilçe halkından vatandaşlar, polise saldıran kişilere tepki göstermek için binaya doğru yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 250 kişilik grup, binaya giden yol üzerinde önlem alan polis ekipleri tarafından engellenmek istendi. Polisin tüm ikazlarına rağmen dağılmayan guruba polis ekipleri TOMA'larda su sıkarak müdahale etti.








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