

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı Ağaç Çileği Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi.







Özel harekat polislerinin desteği ile parti binasına giren sivil polis ekipleri, arama başlattı.







Polis helikopterinin uçuş yaptığı bölgede, çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, aramalar sürüyor.







Öte yandan, polis Şişli Okmeydanı'nda tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Buradaki aramaların da sürdüğü öğrenildi.