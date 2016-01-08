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hdp beyoğlu ilçe başkanlığı'nda arama

HDP BEYOĞLU İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA ARAMA

HDP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na gelen polis ekipleri, içeri girerek arama başlattı.

Tarih : 08 Ocak 2016, 09:03
Puan Ver : Hdp Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda Arama(6/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Tarlabaşı Bulvarı Ağaç Çileği Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi.

 

Özel  harekat polislerinin desteği ile parti binasına giren sivil polis ekipleri, arama  başlattı.

 

Polis helikopterinin uçuş yaptığı bölgede, çevik kuvvet ekipleri geniş  güvenlik önlemi alırken, aramalar sürüyor.

 

 Öte yandan, polis Şişli Okmeydanı'nda tespit edilen çok  sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Buradaki aramaların da sürdüğü  öğrenildi.








Etiketler: Hdp  Beyoğlu  İlçe  Başkanlığı  Nda  Arama    haber

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