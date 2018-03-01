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Hazırlıklar tamamlandı! Mehmetçik Cinderes'i 1 haftada temizleyecek

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI! MEHMETÇİK CİNDERES'İ 1 HAFTADA TEMİZLEYECEK

TSK ve ÖSO, Raco ve Cinderes merkezine yönelik operasyon hazırlıklarını tamamladı. Hafta sonu başlayacak olan harekatın ilk meskûn mahal operasyonu 1 hafta sürecek.

Tarih : 01 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Hazırlıklar Tamamlandı! Mehmetçik Cinderes'i 1 Haftada Temizleyecek(8/10)4

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin merkezini çevreleyen hilali tamamlayan TSK ve ÖSO, Raco ve Cinderes merkezine yönelik operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Harekâttaki bu ilk meskûn mahal operasyonunun hafta sonu başlaması ve yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanıyor.

AFRİN KIRSALININ YÜZDE 25'İ KONTROL ALTINDA

Zeytin Dalı Harekâtı'nda bin 600 kilometrekarelik alanın 422 kilometrekaresinde operasyonlarını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin kırsal kesiminin yüzde 25'ini kontrol altına aldı. Afrin kent merkezine yönelik operasyon öncesinde 2 kritik nokta olan Raco ve Cinderes merkezlerinin alınması için de tüm harekât planları güncellendi.

JÖH VE PÖH'LER 4 ÜS BÖLGESİNE TAŞINDI

Kontrol altına alınan 4 noktada lojistik geçişler için üslerini kuran TSK, kırsalda örgütün hareket kapasitesini en aza indirdi. Raco ve Cinderes operasyonlarına katılmak üzere Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât'ın da (PÖH) olduğu birlikler 4 üs bölgesine taşındı. Her iki yerleşim merkezine hafta sonunda eşzamanlı başlatılması planlanan harekat ile sahadaki ilk ciddi meskûn mahal operasyonuna da start verilmiş olacak.

ORTAK OPERASYONLA HAREKET EDİLECEK

JÖH, PÖH, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve komandolar, ilk kez yurtdışında gerçekleştirilen ortak bir operasyonda birlikte hareket edecek. Güvenlik birimlerinin eşgüdümlü çalışması için kullanılacak tüm silahlar ve cihazlarla ilgili teknik ayrıntılar da tamamlandı.

SİVİLLERİN YÜZDE 80'İ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü Raco ve Cinderes merkezinde güvenlik birimlerini oyalamaya yönelik taktikler izleyecek. Buna karşılık her iki kentte yaşayan sivillerin yüzde 80'inin bölgeyi terk ettikleri, dolayısıyla harekât kapasitesi düşürülmeden operasyonun sürdürülebileceği belirtiliyor. Raco bölgesini 2'ye, Cinderes bölgesini ise 4 küçük sektöre ayıran güvenlik birimleri, asıl hedef olan Afrin merkezden önce operasyonel unsurları en az seviyede yorarak harekâtı tamamlamayı planlıyor. Cinderes ve Raco kent merkezine yönelik operasyonun yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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