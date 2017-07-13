Hazırlık maçında Sporting Lizbon'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, "Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız şeyler var." diyerek transfer sinyali verdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Sporting'e 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

"2 AYA TAM KIVAMA GELİR"

"Buradan alacağımız ve veriler bizim için çok daha önemli. Temel problemlerden biri duran toplar olarak görünüyor. Oyunda saldırgan halimiz son 20-25 dakikaya göre daha iyiydi. 1,5-2 aya kadar tam kıvama geleceğini düşünüyorum. "

"TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ"

"İlk resmi maça kadar daha iyi olacağız. Bunlar hazırlık maçları. Oyuncuların fiziksel gelişmelerini ayakta tutmak önemli. Hazır olmayan oyuncuları bu maçlara sokarken zaman tanımak en büyük dikkat ettiğimiz şey. Var olan oyuncu grubuyla ve transferlerle tamamlayacağımız yerler var. 70 dakikalık takım son derece kuvvetli gibi gözüküyor."

VALBUENA: ÖNEMLİ OLAN MAÇIN ADAMI SEÇİLMEM DEĞİL

"Önemli olan benim maçın adamı seçilmem değil. Takımın ortaya koyduğu performans. İlk maça göre gelişimimizi görebiliyoruz, daha iyiye gidiyoruz. İlk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk"

Kaynak: haberinburada