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Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi
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Hazırlık Maçında Göztepe ile Atiker Konyaspor Yenişemedi

HAZIRLIK MAÇINDA GÖZTEPE İLE ATİKER KONYASPOR YENİŞEMEDİ

Antalya kampında devam eden ikinci yarı hazırlıklarında Göztepe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi(10/10)6

Süper Ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Göztepe ve Atiker Konyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Göztepe mücadeleye Beto, Tanju Kayhan, Milos Kosanovic, Kadu, Leo Schwechlen, Selçuk Şahin, Andre Castro, Yoan Gouffran, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic 11'iyle başladı.

Atiker Konyaspor da sahaya Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Deni Milosevic, Wilfred Abro, Moryke Fofana, Petar Filipovic, Musa Araz ve Nejc Skubic'le çıktı.

GOLLER HALİL VE VEDAT'TAN

Göztepe karşılaşmanın 5. dakikasında Halil'in golüyle 1-0 öne geçerken, Atiker Konyaspor'un sayısı ise 86. dakikada Vedat Bora'dan geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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