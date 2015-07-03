HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI
Enflasyon Haziran'da yüzde 0,51 gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,20 ile Mayıs 2013'ten beri en düşük düzeye indi. Böylece, memur ve emeklilerin yarı yıl zamları için ölçü olacak 6 aylık fiyat artışları da yüzde 4.76 olarak hesaplandı.
Enflasyon Haziran ayında düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre Haziran'da TÜFE yüzde 0,51 geriledi.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 7,20'ye geriledi. Böylece enflasyon Mayıs 2013'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.
Yurtiçi ÜFE ise yüzde 0,25 arttı, yıllık bazda yüzde 6,73 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ ZAM BEKLİYOR
Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 0.51 düştü. Böylece, memur ve emeklilerin yarı yıl zamları için ölçü olacak 6 aylık fiyat artışları da yüzde 4.76 olarak hesaplandı.
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