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haziran enflasyonu açıklandı

HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Enflasyon Haziran'da yüzde 0,51 gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,20 ile Mayıs 2013'ten beri en düşük düzeye indi. Böylece, memur ve emeklilerin yarı yıl zamları için ölçü olacak 6 aylık fiyat artışları da yüzde 4.76 olarak hesaplandı.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 12:48
Puan Ver : Haziran Enflasyonu Açıklandı(5/10)4


Enflasyon Haziran ayında düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre Haziran'da TÜFE yüzde 0,51 geriledi.



Yıllık bazda TÜFE yüzde 7,20'ye geriledi. Böylece enflasyon Mayıs 2013'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.



Yurtiçi ÜFE ise yüzde 0,25 arttı, yıllık bazda yüzde 6,73 oldu.



MEMUR VE  EMEKLİ ZAM BEKLİYOR



Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 0.51 düştü. Böylece, memur ve emeklilerin yarı yıl zamları için ölçü olacak 6 aylık fiyat artışları da yüzde 4.76 olarak hesaplandı.








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