Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükseldi, ithalatı ise yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 9,1 azalışla 6 milyar 11 milyon dolara düştü.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9,1 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştü. Beklenti 6 milyar dolardı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında yüzde 66,1 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 68,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,5, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,5, ithalat %7,9 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 47,5 OLDU

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Haziran ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2017 Haziran ayında 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi.

Kaynak: haberinburada