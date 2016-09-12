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hazır giyim sektörü fransa'da görücüye çıkaracak

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ FRANSA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKARACAK

Türkiye'nin katma değerli ürün ihraç eden sektörlerinin başında yer alan hazır giyim sektörü, dünya genelinde 2017-18 sonbahar-kış sezonunun şekilleneceği Premiere Vision Paris Fuarı'na çıkarma yapacak.

Tarih : 12 Eylül 2016, 10:10
Puan Ver : Hazır Giyim Sektörü Fransa'da Görücüye Çıkaracak(6/10)6


Türkiye'nin katma değerli ürün ihraç eden sektörlerinin başında yer alan hazır giyim sektörü, dünya genelinde 2017-18 sonbahar-kış sezonunun şekilleneceği Premiere Vision Paris Fuarı'na çıkarma yapacak. Türk firmaları hem koleksiyonlarını tanıtacak, hem de Fransa'ya ihracatlarını arttırmanın zeminini bulacak.








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