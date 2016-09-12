Türkiye'nin katma değerli ürün ihraç eden sektörlerinin başında yer alan hazır giyim sektörü, dünya genelinde 2017-18 sonbahar-kış sezonunun şekilleneceği Premiere Vision Paris Fuarı'na çıkarma yapacak.



Türkiye'nin katma değerli ürün ihraç eden sektörlerinin başında yer alan hazır giyim sektörü, dünya genelinde 2017-18 sonbahar-kış sezonunun şekilleneceği Premiere Vision Paris Fuarı'na çıkarma yapacak. Türk firmaları hem koleksiyonlarını tanıtacak, hem de Fransa'ya ihracatlarını arttırmanın zeminini bulacak.