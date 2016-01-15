HAZİNEYİ BULMAK İÇİN ESCOBAR'IN EVİNİ YIKIYOR
Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Kolombiyalı Escobar'ın Miami'deki evi arama çalışmaları için yıkılıyor.
Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Miami'deki evini satın alan Christian Berdouare, mafyanın saklamış olabileceği hazineleri bulmak için evi yıkma kararı aldığını açıkladı.
ABD'de Chicken Kitchen isimli bir restoran zincirine sahip olan Berdouare, evi 2014'te 10 milyon dolara (30 milyon lira) satın almıştı. Berdouare, bir arama ekibi kurduğunu ve metal detektörden sonar cihazlara kadar birçok ekipmanla evi aradıklarını söyledi. Berdouare, "Altın, mücevher, nakit para ya da ceset bulabiliriz. Evden her şey çıkabilir" dedi.
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