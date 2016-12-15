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hazine'ye fetö operasyonu: 6 gözaltı

HAZİNE'YE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

FETÖ soruşturması kapsamında, Hazine Müsteşarlığına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 15 Aralık 2016, 11:44
Puan Ver : Hazine'ye Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı(9/10)7


Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Hazine Müsteşarlığına yönelik operasyonda, hakkında yakalanma kararı bulunan 19 kişiden 6'sı gözaltına alındı. 

 



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Hazine  Ye  Fetö  Operasyonu  6  Gözaltı    haber

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