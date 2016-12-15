HAZİNE'YE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
FETÖ soruşturması kapsamında, Hazine Müsteşarlığına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Hazine Müsteşarlığına yönelik operasyonda, hakkında yakalanma kararı bulunan 19 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
kaynak:trthaber
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