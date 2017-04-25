

Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak. Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar euroyu bulmuştu. İhale kapsamında yarın ödemesi yapılacak son taksit tutarı ise 657 milyon 171 bin euro.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında ödeme Türk lirası olarak yapılabilecek. 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, devlete döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde, Merkez Bankasının 2 Ocak'ta açıkladığı döviz alış kuru üzerinden ödeme yapabiliyor.







kaynak:milliyet