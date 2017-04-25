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hazinenin kasasına yarın 657 milyon euro girecek

HAZİNENİN KASASINA YARIN 657 MİLYON EURO GİRECEK

Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:42
Puan Ver : Hazinenin Kasasına Yarın 657 Milyon Euro Girecek(6/10)6


Kamuoyunda 4,5G olarak bilinen  IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon  euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın Hazine'ye yapacak.    Ödeme, yarınki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz  alış kuru üzerinden Türk lirası olarak yapılabilecek.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26  Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve ihale tutarı, KDV dahil 4 milyar euroyu  bulmuştu. İhale kapsamında yarın ödemesi yapılacak son taksit tutarı ise 657  milyon 171 bin euro.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik  kapsamında ödeme Türk lirası olarak yapılabilecek. 683 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye (KHK) göre, devlete döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde,  Merkez Bankasının 2 Ocak'ta açıkladığı döviz alış kuru üzerinden ödeme  yapabiliyor.



 



kaynak:milliyet








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