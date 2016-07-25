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hazine'den trafik sigortasında acil fiyat indirin çağrısı

HAZİNE'DEN TRAFİK SİGORTASINDA ACİL FİYAT İNDİRİN ÇAĞRISI

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Hazine, sigorta şirketlerinden, trafik sigortası fiyatlarında indirim istedi. Beklenen indirim olmazsa, devlet müdahalesi gelecek.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:14
Puan Ver : Hazine'den Trafik Sigortasında Acil Fiyat İndirin Çağrısı(10/10)8


Fahiş fiyatlar nedeniyle tartışma yaratan trafik sigortası primlerinde devlet harekete geçti. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerinden, trafik sigortası fiyatlarında indirim sözü istedi.



Hürriyet'in haberine göre, trafik sigortasinda indirim beklentileri karşılanmayınca son günlerde sivil toplum kuruluşlarından, 'yasaya rağmen sigortacılar primleri indirmiyor, devlet müdahale etsin, fiyatı devlet belirlesin' söylemleri gelmeye başladı. Bu istek, siyasi iradeye de iletilmiş olacak ki, geçen hafta Hazine, trafik sigortasında pazar payı yüksek 10 şirketi acil toplantıya çağırdı.








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