

Fahiş fiyatlar nedeniyle tartışma yaratan trafik sigortası primlerinde devlet harekete geçti. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerinden, trafik sigortası fiyatlarında indirim sözü istedi.







Hürriyet'in haberine göre, trafik sigortasinda indirim beklentileri karşılanmayınca son günlerde sivil toplum kuruluşlarından, 'yasaya rağmen sigortacılar primleri indirmiyor, devlet müdahale etsin, fiyatı devlet belirlesin' söylemleri gelmeye başladı. Bu istek, siyasi iradeye de iletilmiş olacak ki, geçen hafta Hazine, trafik sigortasında pazar payı yüksek 10 şirketi acil toplantıya çağırdı.