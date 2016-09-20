HAZİNEDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNE SON ŞANS!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yaptığımız kanuni düzenlemeye rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinin arzu ettiğimiz seviyeye düşmemesi nedeniyle yeni bir model geliştirdik" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yapılan kanuni düzenlemelere rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinin arzu edilen seviyelere inmediğini belirterek, vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla yeni bir model geliştirdiklerini bildirdi.
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