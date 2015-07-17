

Oyuncu Hazal Kaya'nın (25) başı yabancı bir hayranıyla dertte. Türkiye'de öğrenci olan İranlı 27 yaşındaki İsa Yazdan Karimi, Kaya'ya hayranlığının dozunu kaçırınca oyuncu can güvenliğinden endişe ederek davacı oldu. Karimi, babası ve ablası için Kaya'ya 4 ay yaklaşmama kararı çıktı. Süreç, Twittter'da Karimi'den oyuncuya rahatsız edici mesajlar gelmesiyle başladı. Oyuncu önce ciddiye almadı. Ancak Karimi, geçen ay Kaya'nın işyerine değişik günlerde farklı farklı hediyeler göndermeye başladı. Hediyelerin üzerine "Aşkım, eşim, karım" yazdı.







'GÖRÜŞEMEZLERSE İNTİHAR EDER'











14 Haziran'da Kaya'nın oturduğu siteye, Karimi'nin babası Yousef Yazdan Karimi geldi. Site güvenliğiyle birlikte Kaya'nın kapısını çaldı. Evde kimse yoktu. Baba, getirdiği hediyeyi ve üzerine iliştirdiği notu güvenliğe bırakıp oradan ayrıldı. Oyuncu, hediyeye bakmadan çöpe attı. Baba, 21 gün sonra bu kez kızı Nagmeh Karimi'yle birlikte bir kez daha siteye geldi. Oyuncu evde değildi. Baba-kız, numara bırakıp gitti. Devreye oyuncunun annesi Ayşegül Kaya girdi. Anne, aileyi oyuncunun avukatıymış gibi aradı. Sonuç değişmedi. Baba-kız bu kez oyuncunun işyerine gitti. Ajans sorumlusu Yeşim Özgün'le görüştü. Baba "Hazal'la oğlumun bir an önce görüşmesi lazım. Eğer görüşmezlerse oğlum intihar edecek. Okulu da bıraktı. Hazal'ın evinin oralarda yatıp kalkıyor" dedi. Karimi'nin Facebook adresini verdi. Hesabı inceleyen Kaya, tüm yazı ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve "Ya Hazal'ım Ya Ölüm" yazdığını gördü. Silah siparişi verdiğini gördü. Endişelenen oyuncu, konuyu yargıya taşıdı.